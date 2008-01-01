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Погодные перемены на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:13 Четверг, 2 ноября



На большей части территории Сибири будет сказываться влияние атмосферных фронтов циклона, чей центр над акваторией Карского моря. Его атмосферные фронты, которые дотянутся до южных районов, принесут небольшие осадки и потепление. Так местами в юго-восточной части Западной Сибири температура будет выше, чем на Северном Кавказе, днем до +17 градусов. И на Алтае пока удержится погода без осадков, чем не запоздалое "бабье лето"! Но уже в пятницу, 3 ноября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае ожидаются осадки разной интенсивности, до умеренных, преимущественно в виде дождя, усиление ветра до 18-23 м/с, во второй половине дня местами до 25-27 м/с, Хотя тепло сохранится, температура днем подрастет до +7,+12 градусов, лишь местами +1,+6. В республике Алтай начнется небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ветер порывами до 16 м/с, в горах и на перевалах до 23 м/с, но тоже еще не холодно, днем +12,+17, местами +5,+10. А вот на юг Тюменской области и в Омскую область уже ринется прохладный воздух. На юге Тюменской области местами небольшие осадки (в основном мокрый снег), отдельные порывы ветра до 16 м/с, днем температура понизится до -1,+4. Омской области на севере местами небольшие осадки, в южной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), местами слабые гололедные явления, температура днем от -3 до +3 градусов. / meteonovosti.ru /



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