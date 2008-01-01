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На Черноморском побережье России ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 2 ноября



Неустойчивая погода с проливными дождями, в горах со снегом отмечается в эти осенние дни на черноморском побережье Краснодарского края. 1 ноября и в ночь на 2 ноября в горах Крыма был сильный мокрый снег, На Ангарском перевале выпало буквально за час до 13 см снега. На равнинной части Крыма были небольшие и умеренные дожди, на севере со снегом. Не обошла стороной непогода и черноморское побережье Краснодарского края. В Геленджике и Новороссийске прогремели грозы. В районы Джубгы прошли сильные дожди, за вчерашний день до 18 мм и за прошедшую ночь до 9 мм, в итоге вылилось около 30 мм осадков. Кратковременные ливни наблюдались днем 1 ноября в Туапсе и Новороссийске. И на всю ночь в Туапсе зарядил дождь. Но осадков выпало немного, за ночь 7 мм, за вчерашний день 10 мм. А на Красной Поляне, примерно на высоте 600 метров над уровнем моря, были дожди с мокрым снегом, днем 1 ноября выпало до 23 мм осадков и ночью, 2 ноября добавилось еще 7 мм осадков.



Погода с осадками сохранится в южных районах, там по-прежнему будет сказываться близость атмосферных фронтов. 3 ноября на Северном Кавказе и в Крыму будет усиливаться ветер до 13-18 м/с. Тем не менее, потеплеет, местами на Черноморском побережье до +18 градусов. / meteonovosti.ru /



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