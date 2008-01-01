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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 2 ноября

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном -1..-2 градуса, Северо-восточном 0..-2 градуса, Восточном -1 градус, Юго-восточном 0..-1 градус, Южном -1 градус, Юго-западном -1 градус, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном -1..-2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-1
Чт.
2 ноя.
+3
Пт.
3 ноя.
+1
Сб.
4 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -33
Оленек

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джелам

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