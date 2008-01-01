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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 2 ноября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном -1..-2 градуса, Северо-восточном 0..-2 градуса, Восточном -1 градус, Юго-восточном 0..-1 градус, Южном -1 градус, Юго-западном -1 градус, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном -1..-2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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