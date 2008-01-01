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Погода в праздничные дни в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 2 ноября



погода, с которой начался ноябрь, надолго в Москве не задержится. И существенных осадков в предстоящие праздничные дни не ожидается.



В предпраздничный день, 3 ноября, под влиянием циклона, который будет обходить Москву южнее, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, в основном в дневные часы. Температура ночью опустится в Москве до -1..-3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов, на дорогах гололедица. Днем температура повысится в черте города до +1..+3 градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Средняя суточная температура пока еще останется ниже нормы на 1-1,5 градуса.



В праздничный день 4 ноября небольшие осадки наиболее вероятны в утренние часы. И с запада начнет поступать более теплый воздух, средняя температура приблизится к норме: ночью в Москве 0..-2 градуса, по области -3.. +2; днем в столице +2..+4 градуса, по области до 5 градусов тепла. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.



5 ноября, по западной периферии антициклона, воздух в центр России станет поступать с Балканского полуострова. Солнце будет проглядывать сквозь облака, погода преимущественно без осадков. В Москве ночью 0.. + 2, по области - 3..+ 2, днем в городе до 5 тепла.



6 ноября погода в Москве и области станет еще более комфортной: в течение всех суток температура воздуха будет положительной, днем в столице до 6 градусов, на юго-востоке Подмосковья до 7 тепла.



Погода будет благоприятной и для прогулок по праздничной столице и для поездок за город. / meteonovosti.ru /



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