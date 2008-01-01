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В Вологде рекорд по снегу



ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 2 ноября



1 ноября юг Вологодской области был во власти циклона, который накануне вылил много дождя на центральные области России. В Вологодской области и на севере ЦФО он отметился продолжительным снегом и ветром с порывами до 15 м/с.



За сутки 1 ноября в Вологде выпало в виде снега 16 мм осадков. И это стало новым суточным рекордом по осадкам. До этого он принадлежал 2009 году и составлял 10,2 мм.



За сутки высота снежного покрова в городе удвоилась, с 9 см до 18 см. Это самый высокий снег на территории области. / meteonovosti.ru /



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