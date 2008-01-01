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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сохраняется ненастная погода

ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 2 ноября

  Обширный циклон вот уже несколько дней определяет штормовую погоду на севере Дальнего Востока, на Курилах и Камчатке. Сильные осадки прошли в середине недели на побережье Магаданской области, выпала половина от месячной нормы осадков, около 20 мм. Но силы циклона на исходе, поэтому ветры уже не достигали штормовой силы. На юге Камчатского края отмечены порывы до 22 м/с и осадки не более 16 мм. На побережье Чукотки порывы ветра достигали 27 м/с. В четверг, 2 ноября в Чукотском округе еще местами снег, метель, усиление ветра до 13-18 м/сек, на побережьях порывы до 18-23 м/сек, на побережье Восточно-Сибирского моря может быть ветер и сильнее, до 28 м/сек. Из-за поступления теплого воздуха с южных морей температура на полуострове повысится до оттепели. В Магаданской области пройдет снег, но уже без сильного ветра. В южной половине Камчатского края тоже с осадками, но ветра сильного не ожидается. / meteonovosti.ru /
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