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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 2 ноября

  Начало последнего осеннего месяца в столице бывает разным. Как правило, в это время уже выпадает снег и формируется снежный покров, чаще всего - временный, высота его доходит до 5 см. Случались в этот день и крепкие морозы, а в иные годы было не по сезону тепло.

Так, в далеком 1942 году воздух в столице прогрелся до 12,2 градусов, а в 1920 году был лютый холод, -22,9 градуса.

Минимум давления, 721 мм рт. ст., был зафиксирован в 2001 году, тогда как в 1953 году атмосферное давление было рекордно высоким, 769 мм рт. ст.

Сильные осадки, до 13 мм, наблюдались в 1932 году. В 1969 и в 1983 годах в столице прогремели грозы - очень редкое явление для глубокой осени. В том же 1983 году ветер усиливался до 15 м/с.

Сегодня, 2 ноября, при переменной облачности существенных осадков не ожидается, на дорогах местами может быть скользко, преобладающая температура от -1 до +1 градуса. / meteonovosti.ru /
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