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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:38 Четверг, 2 ноября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области от -2 до +3 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60 %.
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В Москве и в области относительная влажность уменьшится, давление подрастет, но останется на десяток единиц ниже нормального. Температура понизится. Резкие колебания метеопараметров неблагоприятны, прежде всего, для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников. Прохладная погода может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Специалисты рекомендуют следить за своим самочувствием, а особенно за артериальным давлением, совершать прогулки на свежем воздухе, а при необходимости воспользоваться препаратами, рекомендованными лечащим врачом, чтобы убрать болевые симптомы.
Геомагнитный фон 2 ноября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /