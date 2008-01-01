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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 1 ноября



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого сместился на Вятку. При сплошной облачности местами еще станет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в столице 0..-2 градуса, по области подморозит до -3. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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