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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 1 ноября
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого сместился на Вятку. При сплошной облачности местами еще станет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в столице 0..-2 градуса, по области подморозит до -3. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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