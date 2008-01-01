Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 1 ноября

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого сместился на Вятку. При сплошной облачности местами еще станет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в столице 0..-2 градуса, по области подморозит до -3. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Чт.
2 ноя.
+3
Пт.
3 ноя.
+1
Сб.
4 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мекка		 -34
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Коканд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100