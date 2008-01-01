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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 1 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода, в отдельных округах слабый, снег, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0 градусов, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном -1 градус, Юго-восточном 0 градусов, Южном -1 градус, Юго-западном 0 градусов, Западном 0..-2 градуса, Северо-западном 0..-1 градус.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1 градус, местами порывы северо-западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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