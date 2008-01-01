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Новости погоды

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Снегопады обрушились на Крым

ИА "Метеоновости" / 14:52 Среда, 1 ноября

  Холодный атмосферный фронт, пересекавший Крым в минувший день, 31 октября, принес на полуостров очень сильные осадки и порывистый ветер. Сильные дожди прошли на юге, Ялте, выпало до 21 мм осадков, на Альме до 32 мм. А в горах выпал небывалый снег. На станции Ангарский перевал, в пересчете на воду, выпало до 38 мм осадков. Днем это был дождь, переходящий в снег, а ночью снег. Высота снега на перевале увеличилась до 43 см. На Ай-Петри снега меньше, 31 см. Но для этого времени года снега в горах очень много.

2 ноября в Крыму атмосферное давление начнет расти, ожидается малооблачная погода без осадков. 3 и 4 ноября небольшие дожди если и пройдут, то лишь местами, ветер в порывах усилится до 9-14 м/с, днем термометры покажут 8..13 градусов, ночью -2..+3. В горах прохладнее, в ночные часы около нуля, днем +1..6. / meteonovosti.ru /
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