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Новости погоды

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Ливневые дожди и грозы на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 14:27 Среда, 1 ноября

  Черноморское побережье оказалось на пути следования холодного атмосферного фронта. На Северном Кавказе 31 октября прошли сильные дожди, порывы ветра достигали 24 м/с, прогремели грозы. Количество осадков на метеостанции Кепша составило 51 мм, в Красной Поляне осадков было меньше, 43 мм. Таким образом, за сутки в районе Сочи выпала почти треть месячной нормы осадков.

В ближайшие дни на Черноморском побережье в ночные часы +3..+8, днем 8..13 градусов, пройдут осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в районе Сочи возможна гроза, местами порывы ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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