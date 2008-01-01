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В Певеке дует южак



ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 1 ноября



На Чукотке погоду определяет теплый сектор циклона, пришедшего с юга. Температура воздуха на полуострове выше привычных значений на 6-8 градусов, а на западе аномалия температуры составляет 12 градусов. Ночью и днем термометры показывают от 0 до -5 градусов, местами до -5..-10, и лишь по ночам в континентальных районах воздух остывает до -18 градусов.



В Певеке начался южак - сильный порывистый ветер типа фёна, который обрушивается с горных возвышенностей на Чукотском побережье в районе Чаунской губы. При этом порывы ветра могут достигать 60 - 80 м/с. Длится южак несколько суток.



31 октября порывы ветра на Валькаркае достигали 29 м/с, а в Певеке южный ветер усиливался до ураганных значений, 35 м/с. И на этом стихия не остановится, 2 ноября на побережье Восточно-Сибирского моря ветер усилятся до 23-28 м/с, а ночью и утром достигнет ураганной силы, 33-38 м/с, что для Певека, в общем-то, не такая и редкость. / meteonovosti.ru /



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