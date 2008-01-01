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Новости погоды

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Сильный ветер бушевал в Волгоградской области

ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 1 ноября

  На юге ЕТР до недавнего времени погодные условия определял антициклон, но уже 31 октября в регионе начало сказываться влияние глубокого циклона. Ветер на границе антициклона и циклона усиливался до 18-23 м/с. Порывы до 23 м/с были зафиксированы во многих городах Волгоградской области. В самом Волгограде ветер усиливался до 25 м/с. Из-за сильного порывистого ветра в городе отмечены обрывы ЛЭП, повалены десятки деревьев, с некоторых домов сорвало крыши.

В ближайшие дни ветер немного успокоится, порывы ветра не превысят 15-20 м/с, а 3 и 4 ноября ветер ослабеет до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8 градусов, днем 4..9 тепла. / meteonovosti.ru /
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