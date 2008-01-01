

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 1 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0 градусов, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0 градусов, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном 0 градусов, Юго-западном 0 градусов, Западном 0..-1 градус, Северо-западном 0..-1 градус.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха 0..-1 градус, местами порывы северо-западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



