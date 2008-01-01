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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 1 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0 градусов, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0 градусов, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном 0 градусов, Юго-западном 0 градусов, Западном 0..-1 градус, Северо-западном 0..-1 градус.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха 0..-1 градус, местами порывы северо-западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-1
Чт.
2 ноя.
+3
Пт.
3 ноя.
+1
Сб.
4 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мекка		 -34
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Коканд

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