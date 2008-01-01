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Итоги октября в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 1 ноября



погоды происходят в течение месяца.



До 29 октября сумма осадков, выпавшая за месяц, была в пределах нормы, но последние два дня внесли в копилку весомый вклад, сумма осадков на станции ВДНХ достигла 91,8 мм, или 156% месячной нормы. По Подмосковью больше всего осадков, до 100 мм выпало на западе, что сказалось даже на уровне малых рек.



Средняя суточная температура воздуха в Москве колебалась от +4,8 градуса на станции МГУ до 5,8 градуса на Балчуге. В результате, лишь в центре городе месячная аномалия оказалась положительной (0,1 градуса), на остальных станциях она было отрицательной ( -0.1 градуса).



На станции ВДНХ самая высокая температура наблюдалась 9 октября (15,0 градуса0, а самая холодная ночь 26 октября ( -3,9 градуса). В Подмосковье самая низкая температуры была в Наро-Фоминске и составила -7,8 градуса.



Начался октябрь с довольно прохладной погоды, ниже нормы на 2-3 градуса. В середине месяца наступил период очень теплой погоды, а среднесуточная температура воздуха в последней декаде месяца была ниже нормы вновь на 2-3 градуса.



В последние 3 дня месяца были зафиксированы 3 рекорда минимума атмосферного давления. Самое низкое давление за месяц наблюдалось 31 октября, 718,4 мм рт. ст.



В утром 28 октября в Москве и области сформировался временный снежный покров, в столице до 1 см высотой, в Подмосковье ( Сепухов) до 8 см. / meteonovosti.ru /



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