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В Москве 31 октября - рекорд по осадкам!



ИА "Метеоновости" / 12:23 Среда, 1 ноября



Рекордное количество осадков, 23 мм, выпало за прошедшие сутки на станции ВДНХ. Сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег) были связаны с прохождением атмосферного фронта глубокого циклона, пришедшего с Северной Атлантики.



Дожди, связанные с циклоном, начались в Москве 30 октября, когда за сутки выпало до 10 мм осадков. 31 октября дожди усилились, в вечерние и ночные часы дождь сменился мокрым снегом и снегом. Выпало 23 мм осадков, что выше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году. Тогда выпало 18 мм осадков.



Таким образом, за последние двое суток в Москве выпало до 33 мм осадков, то есть, больше половины месячной нормы, которая для октября на станции ВДНХ составляет 59 мм. / meteonovosti.ru /



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