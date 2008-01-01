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Новости погоды

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В Москве 31 октября - рекорд по осадкам!

ИА "Метеоновости" / 12:23 Среда, 1 ноября

  Рекордное количество осадков, 23 мм, выпало за прошедшие сутки на станции ВДНХ. Сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег) были связаны с прохождением атмосферного фронта глубокого циклона, пришедшего с Северной Атлантики.

Дожди, связанные с циклоном, начались в Москве 30 октября, когда за сутки выпало до 10 мм осадков. 31 октября дожди усилились, в вечерние и ночные часы дождь сменился мокрым снегом и снегом. Выпало 23 мм осадков, что выше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году. Тогда выпало 18 мм осадков.

Таким образом, за последние двое суток в Москве выпало до 33 мм осадков, то есть, больше половины месячной нормы, которая для октября на станции ВДНХ составляет 59 мм. / meteonovosti.ru /
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