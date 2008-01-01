Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Средней Азии сохраняется аномально жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 11:07 Среда, 1 ноября

  Погоду в Казахстане определял обширный антициклон. А с севера этому атмосферному образованию противостоял циклонический вихрь. В результате сформировался устойчивый перенос воздушных масс с юга. Жаркий воздух хлынул в Среднюю Азию из Ирана, и температура воздуха повысилась до 30 градусов что выше климатической нормы на 8-10, а в некоторых районах и на 14 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов: 31 октября в Алма-Ате термометры показали +27,4 градуса, что на 5 градусов выше предыдущего рекорда, состоявшегося в 1922 году. В Кызылорде воздух прогрелся до 29,3 градуса, в Шымкенте 29,7, в Бишкеке 28,6, в Тамдыбулаке 32,9, в Самарканде 32,6, в Термезе максимальная температура, 33 градуса, что почти на градус выше рекорда, зафиксированного в 2006 году. Следует отметить, что в тот год в Средней Азии тоже отмечалась осень жаркая погода.

Вскоре атмосферные фронты с севера заметно ослабят жару. Уже 2 ноября температура в регионе начнет падать, а ближе к концу недели вернется к привычным показателям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Ср.
1 ноя.
+1
Чт.
2 ноя.
+1
Пт.
3 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Навабшах		 -34
Батагай

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100