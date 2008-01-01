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В Средней Азии сохраняется аномально жаркая погода



ИА "Метеоновости" / 11:07 Среда, 1 ноября



Погоду в Казахстане определял обширный антициклон. А с севера этому атмосферному образованию противостоял циклонический вихрь. В результате сформировался устойчивый перенос воздушных масс с юга. Жаркий воздух хлынул в Среднюю Азию из Ирана, и температура воздуха повысилась до 30 градусов что выше климатической нормы на 8-10, а в некоторых районах и на 14 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов: 31 октября в Алма-Ате термометры показали +27,4 градуса, что на 5 градусов выше предыдущего рекорда, состоявшегося в 1922 году. В Кызылорде воздух прогрелся до 29,3 градуса, в Шымкенте 29,7, в Бишкеке 28,6, в Тамдыбулаке 32,9, в Самарканде 32,6, в Термезе максимальная температура, 33 градуса, что почти на градус выше рекорда, зафиксированного в 2006 году. Следует отметить, что в тот год в Средней Азии тоже отмечалась осень жаркая погода.



Вскоре атмосферные фронты с севера заметно ослабят жару. Уже 2 ноября температура в регионе начнет падать, а ближе к концу недели вернется к привычным показателям. / meteonovosti.ru /



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