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Новости погоды

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Каким бывает начало ноября в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:38 Среда, 1 ноября

  Ноябрь - последний в списке осенних месяцев. А начинается он со среднесуточной температуры еще положительной: +1,6 градуса. Эта величина лишь после 10 ноября становится отрицательной. Это в идеале. На самом деле, сильные морозы бывают и в первых числах месяца: -18,7 было в 1920 году. Иногда, напротив, погода преподносит теплые сюрпризы, так случилось в 1934 году, 1 ноября на станции ТСХА воздух прогрелся до +12,6 градусов.

По норме, в это время в Москве лежит снег, высота его до 3-5 см. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
0
Ср.
1 ноя.
+1
Чт.
2 ноя.
+1
Пт.
3 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Навабшах		 -34
Батагай

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дехрадун

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