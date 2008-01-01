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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:50 Среда, 1 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, к вечеру понижение до -3 градусов, по области от -3 до +2 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с . Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 736 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70 %.

В Москве и в области сохранится ярко выраженный гипоксический тип погоды с пониженным содержанием кислорода в воздухе, значительными колебаниями метеопараметров. Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников. И даже вполне здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, сонливость, слабость, головокружение, раздражительность, невротические расстройства. Специалисты рекомендуют следить за собственным артериальным давлением, совершать прогулки на свежем воздухе, при необходимости воспользоваться препаратами, назначенными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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