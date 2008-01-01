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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 31 октября
Погоду в Москве и области будет определять циклон с центром над Московской областью. При сплошной облачности ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области 0..+3. Местами порывы ветра 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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