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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 31 октября



В 15 часов в Москве облачная погода, осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +2 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном +1 градус, Юго-западном +2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +2 градуса.



В Зеленограде слабые осадки, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, температура воздуха +1 градус, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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