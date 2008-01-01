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Новости погоды

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Проливные дожди прошли в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 31 октября

  Атмосферные фронты обширного циклона стали причиной обильных дождей на Средней Волге. В самом начале недели на фоне относительно высокой температуры воздуха в регионе прошли дожди. В понедельник днем и прошедшей ночью в Пензенской области выпало до 20 мм, Саратовской области за этот период времени выпало до 22 мм, в Нижегородской области количество осадков достигло 24 мм.

В ближайшие сутки неустойчивая погода в регионе сохранится. По мере смещения атмосферных фронтов на восток в регион будут поступать порции более холодного воздуха, а, следовательно, осадки ожидаются уже в твердой фазе. Сегодня на юге Среднего Поволжья ожидается сильный снег при ветре 15-20 м/с. местами ветер будет разгоняться до 22 м/с. В начале ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра будут достигать 22 м/с. / meteonovosti.ru /
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