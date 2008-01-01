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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 31 октября



В 12 часов в Москве облачная погода, дождь, местами переходящий в мокрый снег, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +2 градуса, Южном +1 градус, Юго-западном 0..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, температура воздуха +1..+2 градуса, местами порывы ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /



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