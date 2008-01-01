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Новости погоды

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Россыпь рекордов в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 31 октября

  Условия погоды над Монголией формируются под влиянием антициклона, которому противостоит обширный циклон. В зоне взаимодействия этих атмосферных вихрей установился устойчивый вынос, разогретых над Иранским нагорьем, воздушных масс. В результате в республиках Средней Азии отмечается рекордно высокая температура воздуха. Местами столбики термометров уверенно пересекают отметку +30 градусов. Фон средней за сутки температуры превышает климатическую норму на 8-13 градусов. Не удивительно, что отмечаются многочисленные рекорды тепла.

Так, 30 октября отмечены рекорды: Туркестан 29.0, Чимбай 25.9, Шымкент 30.0, Бишкек 26.3, Тамдыбулак 31.3, Туркменбаши 25.0, Серхетабад 34.9. Самый "высокий" рекорд установлен в Ашхабаде, где воздух прогрелся до +36.4 градуса. / meteonovosti.ru /
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