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Новости погоды

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Итоги прошедших суток на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 31 октября

  Мощный циклон кружит над центром Европейской России, однако его влияние ощущается и в самых южных регионах. Штормовая погода в Краснодарском крае. В понедельник 30 октября в горных районах края отмечались интенсивные дожди. Так, в Сочи прошел очень сильный дождь. Метеостанция, расположенная на высоте 1000 м над уровнем моря зафиксировала 87 мм осадков, на метеостанции Горная Карусель-1500 количество осадков составило 83 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. Не стихал ветер и до сегодняшнего дня, отмечались порывы до 24 м/с. Непогода бушевала и в республиках Северного Кавказа. В минувшие сутки очень сильные осадки отмечались в горах Кабардино-Балкарии: на метеостанции Терскол в виде дождя и мокрого снега выпало до 51 мм, Карачаево-Черкесии - до 77 мм. В Северной Осетии ветер разгонялся до 21 м/с.

Сегодня на большей части округа пройдут сильные осадки при ветре до 28 м/с. В первый день ноября в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии сохранится ненастная погода с обильными осадками и ветром. / meteonovosti.ru /
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