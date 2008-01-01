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Ненастный циклон кружит над центральной Россией



ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 31 октября



циклон несколько дней определяет ненастную погоду в центре Европейской России. Сначала дождем, а затем снегом он пройдется и по столице.



Этот атмосферный вихрь можно назвать уникальным, так как не часто над континентом в умеренных широтах атмосферное давление опускается ниже 970 мб. Циклон хорошо выражен по вертикали: связанная с ним воронка наблюдается в слое до 9 километров! Значительные перепады давления от центра циклона к окраинам определяют ветреную погоду. Наиболее сильные скорости ветра отмечаются в тылу циклона и на его южной периферии. О значительных контрастах взаимодействующих воздушных масс можно судить по интенсивности процессов.



В минувшие сутки атмосферное давление в Москве достигло рекордно низкого уровня, минимум составил 962,7 гПа. И сегодня, 31 октября давление установило новый рекорд, на станции ВДНХ оно понизилось до 957,5 гПа Прошедшей ночью интенсивность осадков в Москве усилилась, в отдельных пунктах количество дождя превысило 15 мм.



В тылу циклона температура быстро понижается, а осадки переходят из жидкой фазы в твердую. Утром 31 октября снежным покрывалом оказалась укрыта Смоленская область. Отмечается снег и на западе Московской области. Но уже совсем скоро с неба будут падать мокрые снежинки и в Москве. / meteonovosti.ru /



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