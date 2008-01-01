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Новости погоды

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В Магадане не по сезону тепло

ИА "Метеоновости" / 10:35 Вторник, 31 октября

  В последней пятидневке октябрь решил реабилитироваться перед жителями Магадана за продолжительный период относительно прохладной погоды. Напомним, что аномалия средней за сутки температуры воздуха в период с 3-го по 22 октября составляла от -1 до -6 градусов. В начале третьей декады фон температуры приблизился к норме, а в самом конце месяца температура температура повысилась до рекордных отметок. Так, 29 октября был установлен новый рекорд максимальной температуры, который отныне составляет +5.3 градуса. Этот день выдался и крайне дождливым. За сутки выпало около месячной нормы осадков - 68 мм, при норме октября 80 мм. А 30 октября в Магадане был установлен второй за месяц рекорд максимальной температуры 5.4 градуса, предыдущий экстремум продержался более 60 лет, 30 октября 1955 года столбик термометра в городе поднимался до отметки +4.4 градуса.

В ближайшие сутки в регионе сохранится не по сезону теплая погода. / meteonovosti.ru /
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