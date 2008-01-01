Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
31 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 10:18 Вторник, 31 октября

  Активный и глубокий циклон кружит у берегов Камчатки. Давление в центре циклона ниже 970 мб, что определяет значительные градиенты атмосферного давления на его периферии, а, следовательно, высокие скорости ветра. Это подтверждают и данные метеостанций. В ночь на 31 октября на юге Камчатки ветер местами разгонялся до ураганных скоростей, а в отдельных районах его скорость достигала 45 м/с.

Еще одним неблагоприятным фактором погоды стали обильные осадки, интенсивность которых достигла наивысшего критерия - "очень сильные осадки". То есть менее чем за 12 часов выпало 50 мм и более в эквиваленте жидкой воды. Максимум осадков (в виде дождя и снега) за прошедшие сутки составил 77 мм.

В ближайшей перспективе влияние циклона в регионе сохранится. Во второй половине недели на юге Камчатского края ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Вт.
31 окт.
+5
Ср.
1 ноя.
+1
Чт.
2 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Навабшах		 -31
Кюсюр

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100