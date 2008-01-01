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Непогода на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 10:18 Вторник, 31 октября



Активный и глубокий циклон кружит у берегов Камчатки. Давление в центре циклона ниже 970 мб, что определяет значительные градиенты атмосферного давления на его периферии, а, следовательно, высокие скорости ветра. Это подтверждают и данные метеостанций. В ночь на 31 октября на юге Камчатки ветер местами разгонялся до ураганных скоростей, а в отдельных районах его скорость достигала 45 м/с.



Еще одним неблагоприятным фактором погоды стали обильные осадки, интенсивность которых достигла наивысшего критерия - "очень сильные осадки". То есть менее чем за 12 часов выпало 50 мм и более в эквиваленте жидкой воды. Максимум осадков (в виде дождя и снега) за прошедшие сутки составил 77 мм.



В ближайшей перспективе влияние циклона в регионе сохранится. Во второй половине недели на юге Камчатского края ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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