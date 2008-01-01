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Новости погоды

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На Европейском юге сохраняется штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 09:25 Вторник, 31 октября

  Атмосферные фронты друг за другом пересекают южные регионы Европейской России. За воскресенье, ночь и утро понедельника местами в Краснодарском крае выпало от 20 до 60 мм осадков, в Ставропольском крае - до 25 мм, местами прогремели грозы. На горных метеостанциях местами прогремели грозы, а количество осадков кое-где перевалило за 100 мм.

В понедельник днем на юг Европейской России вышли холодные фронты штормового циклона из Европы. Они будут пересекать Южный и Северо-Кавказский еще и во вторник. Ветер западной четверти продолжит усиливаться в порывах до 20-28 м/с, в предгорных и горных районах ветер может достигать ураганной силы.

Будут продолжаться дожди, местами сильные в сочетании с грозой, в горных районах с мокрым снегом. На реках из-за обильных и непрекращающихся дождей продолжится подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
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