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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:02 Вторник, 31 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..+5 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 2-3 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с . Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 722 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха высокая около 85 %.

В Москве и в области сохранится ярко выраженный гипоксический тип погоды с пониженным содержанием кислорода в воздухе, со значительными колебаниями метеопараметров. Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников. И даже вполне здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, сонливость, слабость, головокружение, раздражительность, невротические расстройства. Специалисты рекомендуют следить за собственным артериальным давлением, совершать прогулки на свежем воздухе, при необходимости воспользоваться препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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