

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:54 Понедельник, 30 октября



Погоду в Москве и области будет определять циклон с центром над Смоленском. При сплошной облачности станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве около +5 градусов, по области +3..+5. Местами порывы ветра 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



