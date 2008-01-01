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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:54 Понедельник, 30 октября
Погоду в Москве и области будет определять циклон с центром над Смоленском. При сплошной облачности станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве около +5 градусов, по области +3..+5. Местами порывы ветра 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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