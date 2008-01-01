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Атмосферные фронты пересекают Крымский полуостров



ИА "Метеоновости" / 14:00 Понедельник, 30 октября



В систему штормового циклона (за рубежом он даже получил имя "Гервард"), который бесчинствовал в выходные в Восточной и Центральной Европе, влилась активная волна, которая днем в воскресенье сама превратилась в циклон. В ночь на понедельник два центра слились в один в центре Беларуси, а их фронтальные системы окутали Европу от Финского залива до Черного моря.



В ночь на понедельник Крымский полуостров пересекал теплый атмосферный фронт, на котором местами на южном берегу Крыма прогремели грозы, ветер усиливался до 15-18 м/с.



Ранним утром в понедельник из-за ветра и шторма останавливалась работа Керченской переправы. Затем работа была возобновлена. Но в настоящий момент по Крыму, начиная с западного побережья, с ливнями перемещается уже холодный фронт, который обещает еще более сильный ветер, местами уже гремят грозы. В районе переправы к вечеру усилится ветер северной четверти. Поэтому работа переправы, как отмечает оператор, может быть снова остановлена.



В ночь на вторник ветер северной четверти в порывах может усиливаться до 17-22 м/с. Ветреная погода в Крыму сохранится утром и днем во вторник, но станет немного теплее. / meteonovosti.ru /



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