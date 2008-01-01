Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
30 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты пересекают Крымский полуостров

ИА "Метеоновости" / 14:00 Понедельник, 30 октября

  В систему штормового циклона (за рубежом он даже получил имя "Гервард"), который бесчинствовал в выходные в Восточной и Центральной Европе, влилась активная волна, которая днем в воскресенье сама превратилась в циклон. В ночь на понедельник два центра слились в один в центре Беларуси, а их фронтальные системы окутали Европу от Финского залива до Черного моря.

В ночь на понедельник Крымский полуостров пересекал теплый атмосферный фронт, на котором местами на южном берегу Крыма прогремели грозы, ветер усиливался до 15-18 м/с.

Ранним утром в понедельник из-за ветра и шторма останавливалась работа Керченской переправы. Затем работа была возобновлена. Но в настоящий момент по Крыму, начиная с западного побережья, с ливнями перемещается уже холодный фронт, который обещает еще более сильный ветер, местами уже гремят грозы. В районе переправы к вечеру усилится ветер северной четверти. Поэтому работа переправы, как отмечает оператор, может быть снова остановлена.

В ночь на вторник ветер северной четверти в порывах может усиливаться до 17-22 м/с. Ветреная погода в Крыму сохранится утром и днем во вторник, но станет немного теплее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Вт.
31 окт.
+5
Ср.
1 ноя.
+1
Чт.
2 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -30
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Алжир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100