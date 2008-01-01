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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 30 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода, дождь от слабого до умеренного, местами порывы юго-восточного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5..+6 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +5 градусов, Восточном +5 градусов,, Юго-восточном +5 градусов, Южном +5 градусов,; Юго-западном +6 градусов,, Западном +5 градусов, Северо-западном +5 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +5 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь температура воздуха +4..+5 градусов, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Алжир

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