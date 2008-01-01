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Новости погоды

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На неделе в Москве дождь, снег и снова дождь!

ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 30 октября

  Начнется и закончится рабочая неделя в Москве и области осенними дождями, а между ними зимний морозец, снег и гололедица.

На всю рабочую неделю по вине атлантических циклонов, в столичном регионе сохранится пониженный фон атмосферного давления. До середины недели давление вообще аномально низкое. Погода ожидается облачной, сырой, в начале недели еще и ветреной.

Вечером 31 октября столичный регион окажется во власти холодного фронта, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/с, температура воздуха станет понижаться, дождь сменится мокрым снегом.

1 ноября ночью местами покружит небольшой снег, днем он станет чередоваться мокрым снегом, северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. При температуре воздуха около 0 градусов на дорогах будет скользко! Местами вновь сформируется временный снежный покров.

2 ноября в Москве и области погода почти зимняя: морозец, ночью до -5 градусов, днем до -2, временами небольшой снег.

В пятницу, 3 ноября, в регионе восстановится западный перенос. Начнет наступление следующий циклон. С южным ветром будет поступать более теплый воздух, снег сменится мокрым снегом, а затем и дождем.

К субботе средняя температура воздуха вновь станет положительной, как и положено для начала ноября. / meteonovosti.ru /
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