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На неделе в Москве дождь, снег и снова дождь!



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 30 октября



гололедица.



На всю рабочую неделю по вине атлантических циклонов, в столичном регионе сохранится пониженный фон атмосферного давления. До середины недели давление вообще аномально низкое. Погода ожидается облачной, сырой, в начале недели еще и ветреной.



Вечером 31 октября столичный регион окажется во власти холодного фронта, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/с, температура воздуха станет понижаться, дождь сменится мокрым снегом.



1 ноября ночью местами покружит небольшой снег, днем он станет чередоваться мокрым снегом, северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. При температуре воздуха около 0 градусов на дорогах будет скользко! Местами вновь сформируется временный снежный покров.



2 ноября в Москве и области погода почти зимняя: морозец, ночью до -5 градусов, днем до -2, временами небольшой снег.



В пятницу, 3 ноября, в регионе восстановится западный перенос. Начнет наступление следующий циклон. С южным ветром будет поступать более теплый воздух, снег сменится мокрым снегом, а затем и дождем.



К субботе средняя температура воздуха вновь станет положительной, как и положено для начала ноября. / meteonovosti.ru /



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