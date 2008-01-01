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Тайфун идет на Камчатку с штормовой погодой



ИА "Метеоновости" / 12:13 Понедельник, 30 октября



Тайфун "Саола", строго говоря, по своему географическому положению уже не может носить это звание, а, по сути, и по своим характеристикам он им остается. Этот сильно накрученный циклон с громадными перепадами давления от центра к окраине, повинуясь ведущему воздушному потоку, в ближайшие часы достигнет южной оконечности Камчатки.



Силы и активность бывшего тайфуна поддерживают вливания контрастных воздушных масс: холодных - из континентальных районов Дальнего Востока и теплых с морской и океанской акватории. Давление в его центре очень низкое, оно упало ниже 960 гПа, т.е. ниже 720 мм рт.ст., и таким накрученным мощным вихрем он выходит на Камчатку.



В южной половине Камчатского края местами сильный дождь с мокрым снегом, предстоящей ночью ветер будет разгоняться до штормового и ураганного, до 30-35 м/с, на крайнем юге его порывы могут достигать силы 45-50 м/с. Днем при продвижении циклона все дальше на север местами разыграется метель. 31 октября в столице края в Петропавловске-Камчатском ожидается сильный и очень сильный дождь при ураганном ветре восточного направления.



В северной половине Камчатского края ветры немного слабее, но и там они могут достигать 31 октября силы 25 м/с. Циклон станет причиной дождей со снегом, местами на крайнем севере - продолжительных метелей. Скажется влияние бывшего тайфуна в последние сутки октября в Магаданской области и на Чукотке. / meteonovosti.ru /



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