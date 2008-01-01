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Октябрь прощается с Москвой дождем и ветром



ИА "Метеоновости" / 11:35 Понедельник, 30 октября



Заканчивается октябрь. В Москве он уже выполнил норму по осадкам, за 29 дней месяца на станции ВДНХ выпало 58,8 мм.



Но за два последних дня месяца сумма осадков может существенно увеличиться.



30 и 31 октября погоду в Москве будет определять очень глубокий циклон, который прослеживается до больших высот. В понедельник столичный регион окажется в его теплой части, за день в городе выпадет 3-8 мм дождя. В ночь на вторник интенсивность практически не изменится, в копилку осадков добавится еще 2-7 мм. Днем во вторник до 16-17 часов будет еще дождливо, а затем в осадки станет подмешиваться и мокрый снег. И к 21 часу 31 октября выпадет еще 7-12 мм.



Суточная сумма осадков за 31 октября окажется близкой рекордной. Наибольшее количество осадков 31 октября выпадало в 2012 году и составило 18 мм. И выпадали они сначала в виде дождя, а затем и снега. К утру 1 ноября 2012 года на станции ВДНХ сформировался снежный покров высотой 3 см.



Прохождение атмосферных фронтов циклона вечером 30 октября и днем 31 октября будет сопровождаться порывистым ветром до 17 м/с. / meteonovosti.ru /



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