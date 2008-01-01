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Тайфун "Саола" вышел на Курилы



ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 30 октября



Тайфун "Саола" накануне вышел на южные Курильские острова. Задел он и Сахалин. Там выпало за прошедшие сутки до 21 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер на южной оконечности Сахалина и в Татарском заливе с раннего утра 30 октября усиливается до ураганного, до 35 м/с. На метеостанции Монерон в Татарском заливе он достигает в порывах 30 м/с. На Сахалине продолжит бесчинствовать сильный ветер западной четверти до 20-25 м/с. В Татарском проливе шторм, сообщение Сахалина с материком прервано.



Ураган продолжает двигаться на север вдоль Курильской гряды, там сохранится штормовая погода, продолжатся осадки. На Курилах до конца суток и в последний день октября местами сильные и очень сильные дожди, особенно на северных островах, там же и ветер южной четверти силой 25-30 м/с, временами ураганный до 38 м/с. На юге гряды очень сильный ветер 30 октября, в последний день октября он немного ослабеет, а осадки перейдут в фазу мокрого снега. На южных островах уже прошел очень сильный дождь, выпало до 55 мм осадков, ветер усиливался до ураганного, порывы достигали 36 м/с. / meteonovosti.ru /



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