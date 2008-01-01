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О рекордно низком давлении в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:51 Понедельник, 30 октября



Последние три дня октября в Москве запомнятся крайне некомфортной погодой. Постоянные дожди разной интенсивности, серые низкие облака, сильные ветры и аномально низкое давление.



В субботу, 29 октября, в середине дня атмосферное давление в Москве упало до рекордно низкого для этих суток значения. Оно составило 967,1 гПа, что соответствует 725,6 мм рт. ст. Прежний минимум атмосферного давления для 29 октября составлял 969,2 гПа (или 727 мм рт.ст.). Зафиксировано это значение давления в Москве было в 1998 г.



Сегодня в 9 утра атмосферное давление в Москве также аномально низкое и составляет 725,5 мм рт. ст., что соответствует 967 гПа. В течение дня оно может понизиться еще на 1 гПа., но рекорд атмосферного давления маловероятен. Прежний минимум суток 30 октября составляет 963,5 гПа, что соответствует 722-723 мм рт.ст. Такое низкое атмосферное давление отмечалось в столице в этот день в 1969 г.



В последний день октября атмосферное давление в Москве будет еще ниже, чем сегодня. Оно упадет до 722 мм рт.ст. Штормовой циклон, который принес дожди, наводнения и ураганные ветры в Германию, Австрию, в Прибалтику, еще немного углубившись, подойдет совсем близко к Москве.



Но в климатической истории столицы последний день октября уже имеет выдающийся рекорд минимального значения атмосферного давления, который составляет 958,1 гПа, что ниже 720 мм рт.ст. Он был зафиксирован в 1970 г. , и в этом году этот минимум останется непревзойденным. / meteonovosti.ru /



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