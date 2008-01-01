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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:41 Понедельник, 30 октября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 20 по 29 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 24-26 октября зарегистрирована малая геомагнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 30 октября по 6 ноября солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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