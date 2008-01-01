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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:42 Понедельник, 30 октября



Предстоящим днём Московский регион окажется под натиском глубокого и активного циклона, чей центр смещается с запада Белоруссии на Смоленск.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 30 октября ожидается облачная погода с дождём различной интенсивности. Максимальная температура в Москве составит 4..6 градусов, по области 2..7. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня его порывы могут достигать 12-17 м/с. Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на два градуса. Атмосферное давление продолжает падать, и середине дня достигнет 722 мм ртутного столба, что на целых 26 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха высокая около 85 %.



Такая погода неблагоприятна для людей с сердечной, легочной недостаточностью, гипертоников и гипотоников. И даже вполне здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности, головокружение, раздражительность, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют следить за самочувствием, совершать прогулки на свежем воздухе, при ухудшении состояния воспользоваться препаратами, назначенными лечащим врачом.



Геомагнитный фон 30 октября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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