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На Европейском юге штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 13:46 Воскресенье, 29 октября



В воскресенье черноморское побережье Краснодарского края будет пересекать атмосферный фронт с волнами. Уже сейчас в Сочи идет небольшой ливневый дождь. Сегодня во второй половине дня с сохранением в начале новой недели ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалами (29 октября до 20 м/с, 30 октября 20-25 м/с), на реках резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема;



В понедельник погода на большей части Европейской России окажется во власти огромного и глубокого циклона, с давлением в центре менее 980 гПа, его центр выйдет на Белоруссию, в конце дня переместится в район Смоленска, а его атмосферный фронт дотянется и до южных районов. Зарядят дожди, в горных районах со снегом, в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Республиках Северного Кавказа, кроме Дагестана, местами сильные осадки, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, в Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и горах Чечни до 22-25 м/с, в горах Карачаево-Черкесии до 28 м/с. / meteonovosti.ru /



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