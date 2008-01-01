Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
29 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урал возвращается тепло

ИА "Метеоновости" / 13:33 Воскресенье, 29 октября

  Накануне Урал пересек волновой циклон, который местами и отметился незначительными осадками. Вслед ему вошел более прохладный воздух, и среднесуточное значение температуры оказалось ниже климатической нормы на пару градусов, но до рекордных значений дело не дошло.

Первую половину воскресного дня Урал будет находиться в гребне казахстанского антициклона. Но уже вечером начнет сказываться влияние атмосферного фронта циклона, который направляется в Белоруссию. Местами пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с порывистым ветром.

В понедельник регион будут бороздить атмосферные фронты, которые и принесут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра в Челябинской области достигнут 15 м/с, в Свердловской области 19 м/с, в Пермском крае до 14 м/с, днем температура повысится до 0..+5, в горах Свердловской до -3 градусов. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своим многолетним значениям, но и превысит ее на градус-другой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+5
Пн.
30 окт.
+6
Вт.
31 окт.
+4
Ср.
1 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сен-Луи		 -33
Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100