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На Урал возвращается тепло
ИА "Метеоновости" / 13:33 Воскресенье, 29 октября
Накануне Урал пересек волновой циклон, который местами и отметился незначительными осадками. Вслед ему вошел более прохладный воздух, и среднесуточное значение температуры оказалось ниже климатической нормы на пару градусов, но до рекордных значений дело не дошло.
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Первую половину воскресного дня Урал будет находиться в гребне казахстанского антициклона. Но уже вечером начнет сказываться влияние атмосферного фронта циклона, который направляется в Белоруссию. Местами пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с порывистым ветром.
В понедельник регион будут бороздить атмосферные фронты, которые и принесут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра в Челябинской области достигнут 15 м/с, в Свердловской области 19 м/с, в Пермском крае до 14 м/с, днем температура повысится до 0..+5, в горах Свердловской до -3 градусов. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своим многолетним значениям, но и превысит ее на градус-другой. / meteonovosti.ru /