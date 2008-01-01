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Тайфун "Саола" направляется к южным Курилам



ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 29 октября



Тайфун "Саола" продвигается на север вдоль Японских островов, отдельные порывы ветра превышают 30 метров в секунду. Он вызвал перебои во внутреннем авиасообщении и подаче электроэнергии в нескольких южных и юго-западных префектурах страны. Постепенно электроснабжение в этих регионах восстанавливается. Власти ряда городов также рекомендовали жителям нескольких десятков домов, находящихся в зоне возможного подтопления или схода оползней, временно покинуть свои жилища. Прогнозируется, что высота волн может достигнуть 8 метров, рекомендуется гражданам регионов, проживающих в районах вероятного прохождения тайфуна, воздержаться от выхода в море. Велика повышенная опасность схода оползней из-за проливных дождей. По предварительным прогнозам местных метеорологов, к утру понедельника тайфун минует северный остров Хоккайдо и начнет отдаляться от Японии.



Сейчас тайфун "Саола" движется на север вдоль архипелага, приближаясь к нашим дальневосточным островам. В начале новой недели он станет внетропическим циклоном, но от этого его нрав не смягчится. Первыми удар циклона примут на себя Курильские острова. В понедельник здесь сильный, местами очень сильный дождь, за 12 часов может налить 15-49 мм, а местами 50 мм и более осадков, ветер окрепнет до ураганного, 33-38 м/с. Днем в понедельник влияние циклона будет ощущаться и на юге Камчатского края, где пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности при ветре в порывах 15-20 м/с, вечером на южных побережья он окрепнет до 25-30 м/с.



Во вторник циклон выйдет на север Курильской гряды, где ожидается сильный снег, мокрый снег и штормовой ветер 20-25 м/с. На юге Камчатского края дожди уже сильные, ветер усилится до 23 м/с, в прибрежных районах 23-28 м/с, на южном побережье 27-32 м/с. / meteonovosti.ru /



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