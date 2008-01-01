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ИА "Метеоновости" / 12:38 Воскресенье, 29 октября



День перевалил за полдень, но солнца нет, но стало еще теплее. Температура на большинстве метеостанций столицы повысилась до +4.5 градусов, на ВДНХ и в районе ТСХА до 4.7 градуса, в Тушино столбик термометра остановился у отметки +5, в центре Москвы зафиксировано +5.1. Местами отмечаются небольшие дожди, в районе МГУ, Михайловское и Внуково - интенсивные. В Тушино и на ВДНХ сохраняется дымка, видимость местами не превышает 4 км. Атмосферное давление еще немного понизилось и составляет 726 мм ртутного столба, что на 22единицы ниже нормального, относительная влажность воздуха понизилась до 84%. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 7 м/с. / meteonovosti.ru /



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