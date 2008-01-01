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Новости погоды

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В Хабаровск заглянуло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 29 октября

  Накануне малоактивный циклон вышел на юго-восток Якутии, охватывая свои влияние прилегающие районы Хабаровского края и Амурской области. Прошли осадки разной интенсивности и продолжительности: в Токо (юг Якутии) выпало до 9 мм, в Экимчане и Стойбе (Амурская область) 10-14 мм соответственно. Но больше всего осадков в виде дождя и снега, до 27 мм, досталось Хабаровскому краю, ветер усиливался в порывах до 21 м/с.

Краевой центр Хабаровск оказался в теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов. И 28 октября в городе температура повысилась до рекордно высоких значений, +17.5 градуса, что выше прежнего на 2.6 градуса, продержавшегося с 1953 года.

В начале новой недели циклон покинет Хабаровский край, уступая место антициклону. По его восточной периферии будет опускаться холодный воздух. В центре и на севере Хабаровском края местами пройдут небольшие осадки в виде снега, на побережье ветер усилится в порывах 15-20 м/с, температура понизится, днем до 1..7, на севере воздух прихватит заморозок до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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