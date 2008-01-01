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Новости погоды
Тропический шторм "Филипп" приближается к Флориде
ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 29 октября
Во второй половине уходящей недели, на акватории Карибского моря сформировалась тропическая депрессия. В воскресенье утром она достигла стадии тропического шторма, получившего название "Филипп". В центре и на западе Кубы идут сильные дожди.
Давление в центре тропического шторма 1003 гПа, скорость ветра вблизи центра достигает 64 километра в час. Шторм продвигается на восток со скоростью 12 километров в час и к вечеру воскресного дня может подойти к югу Флориды.
Тропический шторм обрушится ненастьем на южные штаты США, где может выпасть более 100 мм осадков, а ветер усиливаться в порывах до ураганного. При такой ситуации велика вероятность возникновения нештатных ситуаций в системе связи, транспорта, могут закрыться аэропорты. Местные власти рекомендуют не покидать дома, отложить запланированные дальние поездки.
/ meteonovosti.ru /
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