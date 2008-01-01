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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:44 Воскресенье, 29 октября



Падение атмосферного давления в Москве продолжается. 29 октября в середине дня его значение составит 727 мм ртутного столба, что близко к рекордному, наблюдавшемуся в 1998 году. Тогда атмосферное давление понизилось до 969,2 гПа, что соответствует 727-728 мм рт. ст. Возможно, будет установлен очередной рекорд минимального значения давления. А максимальное атмосферное давление, 772 мм рт. ст., отмечалось в 1987 году.



Воздух в Москве к середине воскресного дня прогреется до +3..+5 градусов, что в пределах климатической нормы. Временами пройдут небольшие дожди. А в 1895 году дождь в столице был сильным, выпало до 18,5 мм осадков. Температура в тот год была очень высокой, +14,8 градуса, но и этот рекорд был перекрыт в 2013 году, когда термометры показали +15,1. Рекорд холода, -16,4 градуса, был зафиксирован в 1920 году, следует отметить, что рекордно сильные для конца октября морозы в 1920 году в Москве держались несколько дней.



В прошлом, 2016 году, среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 2 градуса, от ночи ко дню значения температуры изменялись мало, от -0,1 до +0,5 градуса, временами принимался мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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