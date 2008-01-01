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ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 29 октября



Столица встретило москвичей облачной, сырой, но теплой погодой. На большинстве метеостанций температура приближается к отметке +3 градуса (зафиксировано +2.9), лишь на Балчуге температура составляет +3.4 градуса. В районе МГУ, Немчиновки и Внуково идет небольшой дождь, в отдельных районах наблюдается дымка. Атмосферное давление низкое, 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха более 90%. Ветер юго-восточный до 8 м/с. / meteonovosti.ru /



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