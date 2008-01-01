Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
29 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 29 октября

  Столица встретило москвичей облачной, сырой, но теплой погодой. На большинстве метеостанций температура приближается к отметке +3 градуса (зафиксировано +2.9), лишь на Балчуге температура составляет +3.4 градуса. В районе МГУ, Немчиновки и Внуково идет небольшой дождь, в отдельных районах наблюдается дымка. Атмосферное давление низкое, 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха более 90%. Ветер юго-восточный до 8 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Вс.
29 окт.
+5
Пн.
30 окт.
+5
Вт.
31 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -28
Шелагонцы

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100