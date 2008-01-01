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Москву и область окутали дымки и туманы



ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 29 октября



Столичный регион находится в теплом секторе циклона. В теплом и влажном воздухе в Москве сформировались довольно густые дымки, которые заметно ухудшают видимость до 4 км, а в районе Балчуга и вовсе до 2 км.



В Подмосковье стелются туманы. В Дмитрове, Черустях, Наро-Фоминске и Клину видимость не превышает 4 км. Но самые густые туманы наблюдаются на востоке и юго-востоке области: в Павловском Посаде и Коломне видимость ухудшилась до 50 м, а в Коломне и вовсе до 20 м.



К середине дня дымки и туманы должны исчезнуть. / meteonovosti.ru /



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